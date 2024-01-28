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Бахарева Аграфена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахарев Андрей Лукич

Рождение ребёнка
1772

Сын: Бахарев Родион Андреевич

Отец ребёнка: Бахарев Андрей Лукич

Сенниково, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Бахарева) Арина Андреевна

Отец ребёнка: Бахарев Андрей Лукич

Сенниково, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Бахарев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Бахарев Андрей Лукич

Сенниково, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Бахарев Борис Андреевич

Отец ребёнка: Бахарев Андрей Лукич

Сенниково, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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