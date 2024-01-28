Бахарева Аграфена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бахарев Андрей Лукич
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Бахарев Андрей Лукич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Бахарева) Арина Андреевна
Отец ребёнка: Бахарев Андрей Лукич
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Бахарев Андрей Лукич
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Бахарев Андрей Лукич
Смерть
Неизвестно