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Вотяков Яков Алексеев

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1788

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Вотяков Алексей Петров

Мать: Федосья Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.04.1821

Дочь: Александра Яковлева

Мать ребёнка: Акилина Максимова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.12.1825

Дочь: Евгенiя Яковлева

Мать ребёнка: Акилина Максимова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.09.1843

Сын: Вотяков Никита Яковлев

Мать ребёнка: Макарова Агафья Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.04.1845

Дочь: Дарья Яковлева

Мать ребёнка: Макарова Агафья Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Яковлева

Мать ребёнка: Акилина Максимова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотяков Григорий Яковлев

Мать ребёнка: Акилина Максимова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотяков Андрей Яковлев

Мать ребёнка: Акилина Максимова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1845