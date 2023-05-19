Вотяков Яков Алексеев
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Вотяков Алексей Петров
Мать: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
23.04.1821
Дочь: Александра Яковлева
Мать ребёнка: Акилина Максимова
Рождение ребёнка
23.12.1825
Дочь: Евгенiя Яковлева
Мать ребёнка: Акилина Максимова
Рождение ребёнка
14.09.1843
Мать ребёнка: Макарова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
?.04.1845
Дочь: Дарья Яковлева
Мать ребёнка: Макарова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Яковлева
Мать ребёнка: Акилина Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Акилина Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Акилина Максимова
Смерть
1845