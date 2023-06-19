(Вотякова) Федосья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Вотякова) Федосья Иванова

(Вотякова) Федосья Иванова

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1781

Сын: Вотяков Петр Алексеев

Отец ребёнка: Вотяков Алексей Петров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Маланья Алексеева

Отец ребёнка: Вотяков Алексей Петров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Сын: Вотяков Терентий Алексеев

Отец ребёнка: Вотяков Алексей Петров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Сын: Вотяков Яков Алексеев

Отец ребёнка: Вотяков Алексей Петров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Дарья Алексеева

Отец ребёнка: Вотяков Алексей Петров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Сын: Вотяков Иван Алексеев

Отец ребёнка: Вотяков Алексей Петров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Марья Алексеева

Отец ребёнка: Вотяков Алексей Петров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно