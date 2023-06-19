(Вотякова) Федосья Иванова
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Вотяков Алексей Петров
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Маланья Алексеева
Отец ребёнка: Вотяков Алексей Петров
Рождение ребёнка
1786
Сын: Вотяков Терентий Алексеев
Отец ребёнка: Вотяков Алексей Петров
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Вотяков Алексей Петров
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Дарья Алексеева
Отец ребёнка: Вотяков Алексей Петров
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Вотяков Алексей Петров
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Марья Алексеева
Отец ребёнка: Вотяков Алексей Петров
Смерть
Неизвестно