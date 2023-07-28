Макарова (Вотякова) Агафья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Вотякова) Агафья Иванова

Место рождения

Макарово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Макарово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.09.1843

Сын: Вотяков Никита Яковлев

Отец ребёнка: Вотяков Яков Алексеев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.04.1845

Дочь: Дарья Яковлева

Отец ребёнка: Вотяков Яков Алексеев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно