Макарова (Вотякова) Агафья Иванова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.09.1843
Отец ребёнка: Вотяков Яков Алексеев
Рождение ребёнка
?.04.1845
Дочь: Дарья Яковлева
Отец ребёнка: Вотяков Яков Алексеев
Смерть
Неизвестно