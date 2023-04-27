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von Brandenburg Albrecht

Место рождения

Brandenburg Deutschland(HRR)

Дата рождения

1174

Дата смерти

25.02.1220

Пол

Мужской

Отец

1126 г.р.

Мать

До 1163 г.р.

Жена

Около 1185 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1174

Отец: Von Brandenburg Otto I

Мать: Van Holland Ada

Brandenburg Deutschland(HRR)
Бракосочетание
1205

Жена: Von Der Nieder-Lausitz Mathilde

Рождение ребёнка
Около 1209

Дочь: Von Brandenburg Mathilde

Мать ребёнка: Von Der Nieder-Lausitz Mathilde

Brandenburg Deutschland(HRR)
Рождение ребёнка
Около 1213

Сын: Von Brandenburg Johann I

Мать ребёнка: Von Der Nieder-Lausitz Mathilde

Brandenburg, Brandenburg Germany
Рождение ребёнка
1215

Сын: Von Brandenburg Otto

Мать ребёнка: Von Der Nieder-Lausitz Mathilde

Работа или профессия
Неизвестно
Greve
Смерть
25.02.1220
Brandenburg Germany