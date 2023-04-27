von Brandenburg Albrecht
Место рожденияBrandenburg Deutschland(HRR)
Дата рождения1174
Дата смерти25.02.1220
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1174
Отец: Von Brandenburg Otto I
Мать: Van Holland Ada
Brandenburg Deutschland(HRR)
Бракосочетание
1205
Рождение ребёнка
Около 1209
Дочь: Von Brandenburg Mathilde
Мать ребёнка: Von Der Nieder-Lausitz Mathilde
Brandenburg Deutschland(HRR)
Рождение ребёнка
Около 1213
Мать ребёнка: Von Der Nieder-Lausitz Mathilde
Brandenburg, Brandenburg Germany
Рождение ребёнка
1215
Сын: Von Brandenburg Otto
Мать ребёнка: Von Der Nieder-Lausitz Mathilde
Работа или профессия
Неизвестно
Greve
Смерть
25.02.1220
Brandenburg Germany