von Brandenburg Johann I
Место рожденияBrandenburg, Brandenburg Germany
Дата рожденияОколо 1213
Дата смерти04.04.1266
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1213
Brandenburg, Brandenburg Germany
Бракосочетание
Между 1231 и 1236
Жена: Of Denmark Sophie
Рождение ребёнка
Около 1237
Мать ребёнка: Of Denmark Sophie
Germany
Бракосочетание
07.05.1255
Жена: Von Sachsen Brigitte
Рождение ребёнка
21.03.1256
Сын: Margrave Of Brandenburg-Stendal Heinrich I
Мать ребёнка: Von Sachsen Brigitte
Germany
Рождение ребёнка
Около 1257
Дочь: Agnes
Мать ребёнка: Von Sachsen Brigitte
Brandenburg, Brandenburg Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Markgreve von Brandenburg
Смерть
04.04.1266
Brandenburg, Brandenburg Germany
Похороны
Неизвестно
Kloster Chorin