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von Brandenburg Johann I

Место рождения

Brandenburg, Brandenburg Germany

Дата рождения

Около 1213

Дата смерти

04.04.1266

Пол

Мужской

Отец

1174 г.р.

Мать

Около 1185 г.р.

Жена

1217 г.р.
Около 1228 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1213

Отец: Von Brandenburg Albrecht

Мать: Von Der Nieder-Lausitz Mathilde

Brandenburg, Brandenburg Germany
Бракосочетание
Между 1231 и 1236

Жена: Of Denmark Sophie

Рождение ребёнка
Около 1237

Сын: Von Brandenburg Konrad

Мать ребёнка: Of Denmark Sophie

Germany
Бракосочетание
07.05.1255

Жена: Von Sachsen Brigitte

Рождение ребёнка
21.03.1256

Сын: Margrave Of Brandenburg-Stendal Heinrich I

Мать ребёнка: Von Sachsen Brigitte

Germany
Рождение ребёнка
Около 1257

Дочь: Agnes

Мать ребёнка: Von Sachsen Brigitte

Brandenburg, Brandenburg Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Markgreve von Brandenburg
Смерть
04.04.1266
Brandenburg, Brandenburg Germany
Похороны
Неизвестно
Kloster Chorin