Володина Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.01.1813
Отец ребёнка: Ложкин Иван Иудович
Рождение ребёнка
Около 04.07.1815
Дочь: Ложкина Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Ложкин Иван Иудович
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Ложкина Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Ложкин Иван Иудович
Рождение ребёнка
25.02.1822
Дочь: Володина Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Володин Андрей Кириллович
Рождение ребёнка
28.09.1824
Отец ребёнка: Володин Андрей Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Володина Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Володин Андрей Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Володина Гликерия Андреевна
Отец ребёнка: Володин Андрей Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Володин Андрей Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Володина Марина Андреевна
Отец ребёнка: Володин Андрей Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ложкин Иван Иудович
Смерть
Неизвестно