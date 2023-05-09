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Володина Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.01.1813

Сын: Ложкин Климент Иванович

Отец ребёнка: Ложкин Иван Иудович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 04.07.1815

Дочь: Ложкина Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Ложкин Иван Иудович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Ложкина Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Ложкин Иван Иудович

Рождение ребёнка
25.02.1822

Дочь: Володина Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Володин Андрей Кириллович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.09.1824

Сын: Володин Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Володин Андрей Кириллович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Володина Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Володин Андрей Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Володина Гликерия Андреевна

Отец ребёнка: Володин Андрей Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Володин Федор Андреевич

Отец ребёнка: Володин Андрей Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Володина Марина Андреевна

Отец ребёнка: Володин Андрей Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Андрей Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ложкин Иван Иудович

Смерть
Неизвестно