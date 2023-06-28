Зарубина Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗарубина Варвара

Зарубина Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Зарубин Иван Трофимович

Отец ребёнка: Максин Трофим Евдокимович

Рождение ребёнка
1834 или 1836

Дочь: Макушина Александра Трофимовна

Отец ребёнка: Максин Трофим Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максин Трофим Евдокимович

Смерть
Неизвестно