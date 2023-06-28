Максин Трофим Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Максин Евдоким Артемьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Зарубина Варвара
Рождение ребёнка
1834 или 1836
Дочь: Макушина Александра Трофимовна
Мать ребёнка: Зарубина Варвара
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зарубина Варвара
Смерть
Неизвестно