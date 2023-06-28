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Максин Трофим Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1786 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Максин Евдоким Артемьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Зарубин Иван Трофимович

Мать ребёнка: Зарубина Варвара

Рождение ребёнка
1834 или 1836

Дочь: Макушина Александра Трофимовна

Мать ребёнка: Зарубина Варвара

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Максин Яков Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зарубина Варвара

Смерть
Неизвестно