Шаманина Федосья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина Федосья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1725 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Шаманина Евдокия Макаровна

Отец ребёнка: Шаманин Макар Стахиевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1758

Муж: Шаманин Макар Стахиевич

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Шаманин Алексей Макарович

Отец ребёнка: Шаманин Макар Стахиевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Шаманин Пётр Макарович

Отец ребёнка: Шаманин Макар Стахиевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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