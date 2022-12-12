Шаманина Федосья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Шаманина Евдокия Макаровна
Отец ребёнка: Шаманин Макар Стахиевич
Бракосочетание
До 1758
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Шаманин Алексей Макарович
Отец ребёнка: Шаманин Макар Стахиевич
Рождение ребёнка
Около 1763
Отец ребёнка: Шаманин Макар Стахиевич
Место жительства
1763
Смерть
Неизвестно