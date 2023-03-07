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Шаманин Макар Стахиевич

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Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1725

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Шаманин Стахий Владимирович

Мать: Шаманина Мария Фёдоровна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Шаманина Евдокия Макаровна

Мать ребёнка: Шаманина Федосья Степановна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1758

Жена: Шаманина Федосья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Шаманин Алексей Макарович

Мать ребёнка: Шаманина Федосья Степановна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Шаманин Пётр Макарович

Мать ребёнка: Шаманина Федосья Степановна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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