Шаманин Макар Стахиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1725
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Шаманина Евдокия Макаровна
Мать ребёнка: Шаманина Федосья Степановна
Бракосочетание
До 1758
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Шаманин Алексей Макарович
Мать ребёнка: Шаманина Федосья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1763
Мать ребёнка: Шаманина Федосья Степановна
Место жительства
1763