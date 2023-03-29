Пожиткова Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПожиткова Екатерина Петровна

Пожиткова Екатерина Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1874 г.р.

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1874 ст.

Сын: Феодор

Отец ребёнка: не указан

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
незаконнорожденный отец был в арестанской роте
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пожитков Феофан Тарасович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close