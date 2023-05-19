Захаров Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения12.03.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1842
Отец: Захаров Петр Семенович
Бракосочетание
09.11.1860
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Кадетова Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Захарова Гликерия Мартиновна
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Захарова Гликерия Мартиновна
Рождение ребёнка
23.04.1868
Сын: Захаров Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Захарова Гликерия Мартиновна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Проскуркина Агриппина Алексеевна
Мать ребёнка: Захарова Гликерия Мартиновна
Рождение ребёнка
26.04.1878
Дочь: Остапенко Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Захарова Гликерия Мартиновна
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Захарова Гликерия Мартиновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно