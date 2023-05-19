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Захаров Алексей Петрович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

12.03.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1842

Отец: Захаров Петр Семенович

Мать: Захарова Мария Стефановна

Бракосочетание
09.11.1860

Жена: Захарова Гликерия Мартиновна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Кадетова Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Захарова Гликерия Мартиновна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Захаров Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Захарова Гликерия Мартиновна

Рождение ребёнка
23.04.1868

Сын: Захаров Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Захарова Гликерия Мартиновна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Проскуркина Агриппина Алексеевна

Мать ребёнка: Захарова Гликерия Мартиновна

Рождение ребёнка
26.04.1878

Дочь: Остапенко Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Захарова Гликерия Мартиновна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Захаров Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Захарова Гликерия Мартиновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно