Захарова (Гладышева) Гликерия Мартиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарова (Гладышева) Гликерия Мартиновна

Захарова (Гладышева) Гликерия Мартиновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

14.03.1843

Дата смерти

02.01.1918

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1843

Отец: Гладышев Мартин Карпович

Мать: Гладышева Агафья Никитична

Бракосочетание
09.11.1860

Муж: Захаров Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Кадетова Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Захаров Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Захаров Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Захаров Алексей Петрович

Рождение ребёнка
23.04.1868

Сын: Захаров Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Захаров Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Проскуркина Агриппина Алексеевна

Отец ребёнка: Захаров Алексей Петрович

Рождение ребёнка
26.04.1878

Дочь: Остапенко Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Захаров Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Захаров Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Захаров Алексей Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.01.1918
Причина смерти: инсульт