Захарова (Гладышева) Гликерия Мартиновна
Место рождения
Дата рождения14.03.1843
Дата смерти02.01.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1843
Бракосочетание
09.11.1860
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Кадетова Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Захаров Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Захаров Алексей Петрович
Рождение ребёнка
23.04.1868
Сын: Захаров Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Захаров Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Проскуркина Агриппина Алексеевна
Отец ребёнка: Захаров Алексей Петрович
Рождение ребёнка
26.04.1878
Дочь: Остапенко Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Захаров Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Захаров Алексей Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.01.1918
Причина смерти: инсульт