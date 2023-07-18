Ахманова (Ахманова) Марфа Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1884
Муж: Ахманов Родион
Успенская церковь
Рождение ребёнка
1885
Сын: Ахманов Василий
Отец ребёнка: Ахманов Родион
Рождение ребёнка
30.01.1888
Сын: Ахманов Симеон
Отец ребёнка: Ахманов Родион
Рождение ребёнка
09.06.1889
Дочь: Ахманова Агриппина
Отец ребёнка: Ахманов Родион
Рождение ребёнка
09.06.1892
Рождение ребёнка
14.04.1894
Дочь: Симонова Александра
Отец ребёнка: Ахманов Родион
Рождение ребёнка
01.02.1897
Рождение ребёнка
07.09.1902
Сын: Ахманов Петр
Отец ребёнка: Ахманов Родион
Рождение ребёнка
06.09.1905
Смерть
Неизвестно