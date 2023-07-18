Ахманова (Ахманова) Марфа Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахманова (Ахманова) Марфа Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1884

Муж: Ахманов Родион

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Успенская церковь
Рождение ребёнка
1885

Сын: Ахманов Василий

Отец ребёнка: Ахманов Родион

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.01.1888

Сын: Ахманов Симеон

Отец ребёнка: Ахманов Родион

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.06.1889

Дочь: Ахманова Агриппина

Отец ребёнка: Ахманов Родион

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.06.1892

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Ахманов Родион

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.04.1894

Дочь: Симонова Александра

Отец ребёнка: Ахманов Родион

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1897

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Ахманов Родион

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.09.1902

Сын: Ахманов Петр

Отец ребёнка: Ахманов Родион

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.09.1905

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Ахманов Родион

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно