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Барков Зновий Филиппович
Барков Зновий Филиппович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1832
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Барков Филипп Елисеевич
1805 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец:
Барков Филипп Елисеевич
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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