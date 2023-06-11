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Барков Зновий Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1805 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Барков Филипп Елисеевич

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно