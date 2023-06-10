Барков Филипп Елисеевич
Место рожденияМесто рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Дата рождения1805
Дата смерти10.01.1861
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Барков Елисей
Мать: не указана
Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: не указана
Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Рождение ребёнка
1832
Сын: Барков Зиновий Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: не указана
Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: не указана
Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: не указана
Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Смерть
10.01.1861
Умер от горячки Красноярский край, Каратузский район, село моторское