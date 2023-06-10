Барков Филипп Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарков Филипп Елисеевич

Барков Филипп Елисеевич

avatar

Место рождения

Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.

Дата рождения

1805

Дата смерти

10.01.1861

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Барков Елисей

Мать: не указана

Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Рождение ребёнка
1823

Сын: Барков Роман Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Рождение ребёнка
1832

Сын: Барков Зиновий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Рождение ребёнка
1834

Сын: Барков Иоанн Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Рождение ребёнка
1837

Сын: Барков Федот Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Рождение ребёнка
1840

Сын: Барков Иоанн Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Смерть
10.01.1861
Умер от горячки Красноярский край, Каратузский район, село моторское
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close