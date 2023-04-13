Михалицына Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалицына Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1961

Муж: Михалицын Павел Николаевич

Рождение ребёнка
04.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михалицын Павел Николаевич

Рождение ребёнка
09.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михалицын Павел Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Шерстки, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Шерстки, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область