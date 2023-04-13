Михалицына Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1961
Рождение ребёнка
04.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михалицын Павел Николаевич
Рождение ребёнка
09.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михалицын Павел Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно