Михалицын Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти01.10.2001
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Михалицын Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Пижма, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
До 1961
Рождение ребёнка
04.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михалицына Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
09.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михалицына Варвара Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Киномеханик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.10.2001