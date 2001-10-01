Михалицын Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалицын Павел Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

01.10.2001

Пол

Мужской

Отец

До 1917 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1940 г.р.

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Михалицын Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Пижма, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
До 1961

Жена: Михалицына Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
04.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михалицына Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
09.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михалицына Варвара Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Киномеханик
Место жительства
Неизвестно
Шерстки, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
01.10.2001
Шерстки, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
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