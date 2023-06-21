Paabor Valfried — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Paabor Valfried

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Paabor ?

Мать: Paabor Miina

Смерть
Неизвестно