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Paabor Valfried
Paabor Valfried
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Paabor ?
Мать
Paabor (Lunter) Miina
1877 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Paabor ?
Мать:
Paabor Miina
Смерть
Неизвестно
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