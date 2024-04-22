Попова Наталья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Попов Гаврила Александрович
Вероятно его отец второй раз женился и Анна Алексеевна не его мать
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Попов Гаврила Александрович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Попова Агафья Гавриловна
Отец ребёнка: Попов Гаврила Александрович
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Попов Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Попов Гаврила Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно