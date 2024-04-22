Попова Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Наталья Андреевна

Попова Наталья Андреевна

Место рождения

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Попов Платон Гаврилович

Отец ребёнка: Попов Гаврила Александрович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Вероятно его отец второй раз женился и Анна Алексеевна не его мать
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Попов Никонор Гаврилович

Отец ребёнка: Попов Гаврила Александрович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Попова Агафья Гавриловна

Отец ребёнка: Попов Гаврила Александрович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Попов Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Попов Гаврила Александрович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Гаврила Александрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close