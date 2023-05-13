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Кубайчук Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1932

Дата смерти

18.09.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1932

Отец: Кубайчук Василий

Мать: Кубайчук Анна Андреевна

Рождение ребёнка
29.12.1957

Дочь: Артюх Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Кубайчук Людмила Григорьевна

Рождение ребёнка
19.02.1964

Сын: Кубайчук Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Кубайчук Людмила Григорьевна

Смерть
18.09.1984
Рождение ребёнка
18.03.9160

Дочь: Тучак Таисия Николаевна

Мать ребёнка: Кубайчук Людмила Григорьевна