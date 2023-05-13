Кубайчук Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1932
Дата смерти18.09.1984
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1932
Отец: Кубайчук Василий
Мать: Кубайчук Анна Андреевна
Рождение ребёнка
29.12.1957
Дочь: Артюх Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Кубайчук Людмила Григорьевна
Рождение ребёнка
19.02.1964
Сын: Кубайчук Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Кубайчук Людмила Григорьевна
Смерть
18.09.1984
Рождение ребёнка
18.03.9160
Дочь: Тучак Таисия Николаевна
Мать ребёнка: Кубайчук Людмила Григорьевна