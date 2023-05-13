Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Кубайчук Владимир Николаевич
Кубайчук Владимир Николаевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.02.1964
Пол
Мужской
Отец
Кубайчук Николай Васильевич
1932 г.р.
Мать
Кубайчук (Козаченко) Людмила Григорьевна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1964
Отец:
Кубайчук Николай Васильевич
Мать:
Кубайчук Людмила Григорьевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь