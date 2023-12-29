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Шкурко Любовь Панкратовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цибуля Тимофей Савельевич

Рождение ребёнка
21.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цибуля Тимофей Савельевич

Рождение ребёнка
21.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цибуля Тимофей Савельевич

Смерть
2006

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