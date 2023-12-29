Шкурко Любовь Панкратовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цибуля Тимофей Савельевич
Рождение ребёнка
21.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цибуля Тимофей Савельевич
Смерть
2006