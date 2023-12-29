Цибуля Тимофей Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦибуля Тимофей Савельевич

Цибуля Тимофей Савельевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкурко Любовь Панкратовна

Рождение ребёнка
21.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шкурко Любовь Панкратовна

Рождение ребёнка
21.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шкурко Любовь Панкратовна

Смерть
1987

Мы используем куки для улучшения работы сайта.