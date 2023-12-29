Цибуля Тимофей Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шкурко Любовь Панкратовна
Рождение ребёнка
21.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шкурко Любовь Панкратовна
Смерть
1987