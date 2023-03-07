Чувашева Пелагея Фирсова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1672
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1694
Отец ребёнка: Чувашев Артемий Матвеев
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Феврония Артемьева
Отец ребёнка: Чувашев Артемий Матвеев
Рождение ребёнка
1702
Отец ребёнка: Чувашев Артемий Матвеев
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Матрона Артемьева
Отец ребёнка: Чувашев Артемий Матвеев
Рождение ребёнка
1708
Отец ребёнка: Чувашев Артемий Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно