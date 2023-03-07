Чувашева Пелагея Фирсова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашева Пелагея Фирсова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1672

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1694

Сын: Чувашев Федор Артемьев

Отец ребёнка: Чувашев Артемий Матвеев

Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1700

Дочь: Феврония Артемьева

Отец ребёнка: Чувашев Артемий Матвеев

Рождение ребёнка
1702

Сын: Чувашев Стефан Артемьев

Отец ребёнка: Чувашев Артемий Матвеев

Рождение ребёнка
1705

Дочь: Матрона Артемьева

Отец ребёнка: Чувашев Артемий Матвеев

Рождение ребёнка
1708

Сын: Чувашев Иван Артемьев

Отец ребёнка: Чувашев Артемий Матвеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувашев Артемий Матвеев

Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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