Пеньков Иуда Иванович
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиПосле 1788
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Пеньков Иван Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Перминова Параскева Иудина
Мать ребёнка: Пенькова Параскева Семёновна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Параскева Иудина
Мать ребёнка: Пенькова Параскева Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1788