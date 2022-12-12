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Пеньков Иуда Иванович

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Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1750

Дата смерти

После 1788

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Пеньков Иван Фёдорович

Мать: не указана

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Перминова Параскева Иудина

Мать ребёнка: Пенькова Параскева Семёновна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Параскева Иудина

Мать ребёнка: Пенькова Параскева Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пенькова Параскева Семёновна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1788
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