Пенькова (Гулина) Параскева Семёновна
Место рожденияд. Ивана Парихина
Дата рождения1750
Дата смертиПосле 1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Ивана Парихина
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Перминова Параскева Иудина
Отец ребёнка: Пеньков Иуда Иванович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Параскева Иудина
Отец ребёнка: Пеньков Иуда Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1788