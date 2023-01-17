Пенькова (Гулина) Параскева Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенькова (Гулина) Параскева Семёновна

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Место рождения

д. Ивана Парихина

Дата рождения

1750

Дата смерти

После 1788

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Ивана Парихина
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Перминова Параскева Иудина

Отец ребёнка: Пеньков Иуда Иванович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Параскева Иудина

Отец ребёнка: Пеньков Иуда Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пеньков Иуда Иванович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1788
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