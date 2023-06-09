Еременко Пантелеймон Никитич
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти23.11.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1936
Дочь: Нагорная Валентина Пантелеевна
Мать ребёнка: Еременко Ефросинья Владимировна
Рождение ребёнка
03.03.1938
Сын: Еременко Владимир Пантелеевич
Мать ребёнка: Еременко Ефросинья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.11.1943