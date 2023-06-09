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Еременко Пантелеймон Никитич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1899

Дата смерти

23.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1936

Дочь: Нагорная Валентина Пантелеевна

Мать ребёнка: Еременко Ефросинья Владимировна

Рождение ребёнка
03.03.1938

Сын: Еременко Владимир Пантелеевич

Мать ребёнка: Еременко Ефросинья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еременко Ефросинья Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.11.1943