Еременко (Жевакина) Ефросинья Владимировна
Место рождения
Дата рождения20.02.1896
Дата смерти01.03.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1896
Бракосочетание
11.06.1918
Рождение ребёнка
01.09.1936
Дочь: Нагорная Валентина Пантелеевна
Отец ребёнка: Еременко Пантелеймон Никитич
Рождение ребёнка
03.03.1938
Сын: Еременко Владимир Пантелеевич
Отец ребёнка: Еременко Пантелеймон Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.03.1982