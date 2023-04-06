Еременко (Жевакина) Ефросинья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еременко (Жевакина) Ефросинья Владимировна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

20.02.1896

Дата смерти

01.03.1982

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1896

Отец: Жевакин Владимир Кузьмич

Мать: Жевакина Александра Николаевна

Бракосочетание
11.06.1918

Муж: Попов Александр Кириллович

Рождение ребёнка
01.09.1936

Дочь: Нагорная Валентина Пантелеевна

Отец ребёнка: Еременко Пантелеймон Никитич

Рождение ребёнка
03.03.1938

Сын: Еременко Владимир Пантелеевич

Отец ребёнка: Еременко Пантелеймон Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еременко Пантелеймон Никитич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.03.1982
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