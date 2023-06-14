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Сальникова Марья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Сальников Алексей Семенович

Отец ребёнка: Сальников Семен Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 оборот
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Сальникова Акилина Семеновна

Отец ребёнка: Сальников Семен Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 оборот
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Настасья Семеновна

Отец ребёнка: Сальников Семен Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 оборот
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Сальников Семен Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Семен Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 92 оборот
Смерть
1790
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 оборот