Сальникова Марья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1727
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Сальников Алексей Семенович
Отец ребёнка: Сальников Семен Яковлевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 оборот
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Сальникова Акилина Семеновна
Отец ребёнка: Сальников Семен Яковлевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 оборот
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Настасья Семеновна
Отец ребёнка: Сальников Семен Яковлевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 оборот
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Марфа Семеновна
Отец ребёнка: Сальников Семен Яковлевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 92 оборот
Смерть
1790
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 оборот