Петров Михаил Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1856
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1890
Дочь: Шидловская Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Петрова Надежда Адольфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Надежда Адольфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Надежда Адольфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Александр Михайлович
Мать ребёнка: Петрова Надежда Адольфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петрова Надежда Адольфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Петрова Надежда Адольфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Петрова Надежда Адольфовна
Работа или профессия
Неизвестно