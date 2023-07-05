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Петров Михаил Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1856

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1890

Дочь: Шидловская Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Петрова Надежда Адольфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Надежда Адольфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Надежда Адольфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Александр Михайлович

Мать ребёнка: Петрова Надежда Адольфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Петрова Надежда Адольфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Петрова Надежда Адольфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Петрова Надежда Адольфовна

Работа или профессия
Неизвестно