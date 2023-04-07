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Варфоломей (Варлаам) (Леонтьевич)
Варфоломей (Варлаам) (Леонтьевич)
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1752
Дата смерти
1765
Пол
Мужской
Отец
Лев (Леонтий) Петрович
1727 г.р.
Мать
Домна Никитична
1724 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец:
Лев (Леонтий) Петрович
Мать:
Домна Никитична
Смерть
1765
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