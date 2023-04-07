Варфоломей (Варлаам) (Леонтьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варфоломей (Варлаам) (Леонтьевич)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

1765

Пол

Мужской

Отец

1727 г.р.

Мать

1724 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Лев (Леонтий) Петрович

Мать: Домна Никитична

Смерть
1765
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