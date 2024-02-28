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Картошкина Зинаида Петровна
Картошкина Зинаида Петровна
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Древо
Место рождения
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1913
Пол
Женский
Отец
Картошкин Пётр Матвеевич
1888 г.р.
Мать
Картошкина (Кукушкина) Мария Кузьминична
1892 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец:
Картошкин Пётр Матвеевич
Мать:
Картошкина Мария Кузьминична
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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