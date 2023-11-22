Неизвестно Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1933

Дочь: Неволина Людмила Петровна

Отец ребёнка: Чупраков Пётр Ильич

Бракосочетание
С 1934 по 1941

Муж: Чупраков Пётр Ильич

Рождение ребёнка
21.01.1937

Дочь: Исакова Тамара Петровна

Отец ребёнка: Чупраков Пётр Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупракова Любовь Петровна

Отец ребёнка: Чупраков Пётр Ильич

Смерть
Неизвестно
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