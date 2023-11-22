Неизвестно Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1933
Дочь: Неволина Людмила Петровна
Отец ребёнка: Чупраков Пётр Ильич
Бракосочетание
С 1934 по 1941
Муж: Чупраков Пётр Ильич
Рождение ребёнка
21.01.1937
Дочь: Исакова Тамара Петровна
Отец ребёнка: Чупраков Пётр Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупракова Любовь Петровна
Отец ребёнка: Чупраков Пётр Ильич
Смерть
Неизвестно