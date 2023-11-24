Неволина (Чупракова) Людмила Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неволина (Чупракова) Людмила Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1933

Дата смерти

11.08.?

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1933

Отец: Чупраков Пётр Ильич

Мать: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
16.01.1955

Дочь: Зырянова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Свалов Василий

Артемовский, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свалов Василий

Артемовский, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неволин Эдуард

Отец ребёнка: не указан

Смерть
11.08.?
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