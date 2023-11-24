Неволина (Чупракова) Людмила Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1933
Дата смерти11.08.?
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1933
Отец: Чупраков Пётр Ильич
Мать: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1955
Дочь: Зырянова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Свалов Василий
Рождение ребёнка
16.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Свалов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неволин Эдуард
Отец ребёнка: не указан
Смерть
11.08.?