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Воробьев Илья Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1875 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.10.1894 ст.

Жена: Воробьева Матрона Константиновна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.10.1900 ст.

Сын: Воробьев Филипп Ильич

Мать ребёнка: Воробьева Матрона Константиновна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.01.1903 ст.

Дочь: Мария Ильинична

Мать ребёнка: Воробьева Матрона Константиновна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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