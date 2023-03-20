Воробьев Илья Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1894 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.10.1900 ст.
Мать ребёнка: Воробьева Матрона Константиновна
Рождение ребёнка
21.01.1903 ст.
Дочь: Мария Ильинична
Мать ребёнка: Воробьева Матрона Константиновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно