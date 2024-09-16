Мячева (Патрина) Евдокия Дмитриевна 1808 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мячева (Патрина) Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Патрин Дмитрий Степанович

Мать: Патрина (Духова) Татьяна Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-72л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мячев Степан Данилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-104л
Рождение ребёнка
1828

Сын: Мячев Макар Степанович

Отец ребёнка: Мячев Степан Данилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-103об
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Мячева) Марья Степановна

Отец ребёнка: Мячев Степан Данилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-166л
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Росихина (Мячева) Александра Степановна

Отец ребёнка: Мячев Степан Данилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-166л
Рождение ребёнка
1848

Сын: Мячев Афонасий Степанович

Отец ребёнка: Мячев Степан Данилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-165об
Смерть
Неизвестно

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