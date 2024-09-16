Мячева (Патрина) Евдокия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
ГАСО, 24-25-330-72л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-45-104л
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Мячев Степан Данилович
ГАСО, 179-1-45-103об
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Мячева) Марья Степановна
Отец ребёнка: Мячев Степан Данилович
ГАСО, 179-1-213-166л
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Росихина (Мячева) Александра Степановна
Отец ребёнка: Мячев Степан Данилович
ГАСО, 179-1-213-166л
Рождение ребёнка
1848
Сын: Мячев Афонасий Степанович
Отец ребёнка: Мячев Степан Данилович
ГАСО, 179-1-213-165об
Смерть
Неизвестно