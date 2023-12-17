Лёвина (Телегина) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лёвина (Телегина) Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1897 ст.

Дата смерти

02.03.1985

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1897 ст.

Отец: Телегин Иван Давыдов

Мать: Телегина Татьяна Самуиловна

Бракосочетание
26.10.1914 ст.

Муж: Лёвин Семеонъ Иванович

Фонд 627 Опись 273 Дело 214, стр. 73 об, 74
Рождение ребёнка
26.07.1916 ст.

Дочь: Ивашкина Анна Семёновна

Отец ребёнка: Лёвин Семеонъ Иванович

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.12.1918

Сын: Лёвин Степан Семёнович

Отец ребёнка: Лёвин Семеонъ Иванович

Рождение ребёнка
28.12.1921

Сын: Лёвин Николай Семёнович

Отец ребёнка: Лёвин Семеонъ Иванович

Рождение ребёнка
04.06.1924

Сын: Лёвин Василий Семёнович

Отец ребёнка: Лёвин Семеонъ Иванович

Рождение ребёнка
14.10.1928

Дочь: Ивашкина Мария Семёновна

Отец ребёнка: Лёвин Семеонъ Иванович

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.04.1930

Дочь: Сычкова Надежда Семёновна

Отец ребёнка: Лёвин Семеонъ Иванович

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
02.03.1985
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