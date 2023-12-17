Лёвина (Телегина) Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1897 ст.
Дата смерти02.03.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1897 ст.
Отец: Телегин Иван Давыдов
Бракосочетание
26.10.1914 ст.
Фонд 627 Опись 273 Дело 214, стр. 73 об, 74
Рождение ребёнка
26.07.1916 ст.
Дочь: Ивашкина Анна Семёновна
Отец ребёнка: Лёвин Семеонъ Иванович
Рождение ребёнка
26.12.1918
Отец ребёнка: Лёвин Семеонъ Иванович
Рождение ребёнка
28.12.1921
Отец ребёнка: Лёвин Семеонъ Иванович
Рождение ребёнка
04.06.1924
Отец ребёнка: Лёвин Семеонъ Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1928
Дочь: Ивашкина Мария Семёновна
Отец ребёнка: Лёвин Семеонъ Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1930
Дочь: Сычкова Надежда Семёновна
Отец ребёнка: Лёвин Семеонъ Иванович
Смерть
02.03.1985