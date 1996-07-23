Лёвин Степан Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1918
Дата смерти23.07.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1918
Отец: Лёвин Семеонъ Иванович
Бракосочетание
22.06.1941
Жена: Лёвина Надежда Петровна
Рождение ребёнка
01.06.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лёвина Надежда Петровна
Рождение ребёнка
04.03.1948
Сын: Лёвин Александр Степанович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.07.1996