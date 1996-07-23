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Лёвин Степан Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1918

Дата смерти

23.07.1996

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

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1948 г.р.
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Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1918

Отец: Лёвин Семеонъ Иванович

Мать: Лёвина Параскева Ивановна

Бракосочетание
22.06.1941

Жена: Лёвина Надежда Петровна

Рождение ребёнка
01.06.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лёвина Надежда Петровна

Рождение ребёнка
04.03.1948

Сын: Лёвин Александр Степанович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.07.1996
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