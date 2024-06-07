Ахмадуллина Нурия Хайрулловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1951
Сын: Шарафутдинов Рамиль Шакирович
Отец ребёнка: Шарафутдинов Шакир
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.03.1964
Дочь: Бисингалиева Рамзия Шакировна
Отец ребёнка: Шарафутдинов Шакир
Смерть
Неизвестно