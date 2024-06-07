Ахмадуллина Нурия Хайрулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмадуллина Нурия Хайрулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахмадуллин Хайрулла Ибатуллович

Мать: Шамакова Фатима Нигмаджановна

Рождение ребёнка
11.11.1951

Сын: Шарафутдинов Рамиль Шакирович

Отец ребёнка: Шарафутдинов Шакир

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.03.1964

Дочь: Бисингалиева Рамзия Шакировна

Отец ребёнка: Шарафутдинов Шакир

Смерть
Неизвестно

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