Карпов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1913
Дочь: Дайлидо Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Карпова Елена Дмитриева
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпова Елена Дмитриева
Смерть
Неизвестно