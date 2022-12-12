Карпов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1913

Дочь: Дайлидо Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Карпова Елена Дмитриева

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Елена Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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