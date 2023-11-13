Феодор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Михаил Феодорович
Мать: Алексадра Прохоровна
Рождение ребёнка
24.06.1879
Дочь: Ефросинья Феодоровна
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
02.04.1883
Сын: Василий Феодорович
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
13.06.1886
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
27.09.1888
Сын: Александр Федорович
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
22.08.1895
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
31.08.1899
Дочь: Евдокея Федоровна
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно