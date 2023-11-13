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Феодор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Лв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Михаил Феодорович

Мать: Алексадра Прохоровна

Рождение ребёнка
24.06.1879

Дочь: Ефросинья Феодоровна

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
02.04.1883

Сын: Василий Феодорович

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
13.06.1886

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
27.09.1888

Сын: Александр Федорович

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
22.08.1895

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
31.08.1899

Дочь: Евдокея Федоровна

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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