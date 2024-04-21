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Шкуренков Иван Алексеевич

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Место рождения

Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

03.08.1912 ст.

Дата смерти

01.07.1977

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

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1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1912 ст.

Отец: Шкуренков Алексей Стефанович

Мать: Шкуренкова (Копчёнова) Евгения Ивановна

Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Космодамианская церковь на погосте Гвоздня (фонд 203, опись 780, дело 4286, стр 384)
Крещение
03.08.1912 ст.
Юрасово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Космодамианская церковь на погосте Гвоздна Бронницкого уезда Михалевской волости
Бракосочетание
1931

Жена: Шкуренкова Анастасия Ивановна

Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Военная служба
1941
https://m.pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero84201999?last_name=%D0%A8%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2&first_name=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD&middle_name=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0... Показать все
Рождение ребёнка
16.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шкуренкова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
14.01.1949

Сын: Шкуренков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Шкуренкова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
13.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шкуренкова Анастасия Ивановна

Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
01.07.1977
Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область

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