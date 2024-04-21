Шкуренков Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения03.08.1912 ст.
Дата смерти01.07.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1912 ст.
Космодамианская церковь на погосте Гвоздня (фонд 203, опись 780, дело 4286, стр 384)
Крещение
03.08.1912 ст.
Юрасово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Космодамианская церковь на погосте Гвоздна Бронницкого уезда Михалевской волости
Бракосочетание
1931
Военная служба
1941
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Рождение ребёнка
16.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шкуренкова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
14.01.1949
Сын: Шкуренков Алексей Иванович
Мать ребёнка: Шкуренкова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
13.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шкуренкова Анастасия Ивановна
Смерть
01.07.1977