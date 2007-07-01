Шкуренкова Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.04.1913 ст.
Дата смерти01.07.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1913 ст.
Космодамианская церковь на погосте Гвоздня (фонд 203, опись 780, дело 4425, стр 304)
Бракосочетание
1931
Рождение ребёнка
16.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шкуренков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
14.01.1949
Сын: Шкуренков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Шкуренков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
13.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шкуренков Иван Алексеевич
Смерть
01.07.2007