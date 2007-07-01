Шкуренкова Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШкуренкова Анастасия Ивановна

Шкуренкова Анастасия Ивановна

avatar

Место рождения

Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

15.04.1913 ст.

Дата смерти

01.07.2007

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1913 ст.

Отец: Шкуренков Иван Васильевич

Мать: Шкуренкова (Кукина) Мария Николаевна

Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Космодамианская церковь на погосте Гвоздня (фонд 203, опись 780, дело 4425, стр 304)
Бракосочетание
1931

Муж: Шкуренков Иван Алексеевич

Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шкуренков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
14.01.1949

Сын: Шкуренков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Шкуренков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
13.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шкуренков Иван Алексеевич

Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
01.07.2007
Ивановка, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.