Белик Емельян Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелик Емельян Маркович

Белик Емельян Маркович

Место рождения

Украинская ССР, Киевская обл., Черкасский р-н

Дата рождения

1888

Дата смерти

16.05.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Белик Марк

Мать: не указана

Украинская ССР, Киевская обл., Черкасский р-н
Раскулачивание
15.12.1937
г.Архангельск
Обв. по ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР. Приговор: Освобожден в связи с прекращением дела Реаб. реабилитирован | Репрессия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белик Иван Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
г.Архангельск
механик на п/х <Усквалт>
Смерть
16.05.1944
Причина смерти: Болезнь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close