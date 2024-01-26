Белик Емельян Маркович
Место рожденияУкраинская ССР, Киевская обл., Черкасский р-н
Дата рождения1888
Дата смерти16.05.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Белик Марк
Мать: не указана
Украинская ССР, Киевская обл., Черкасский р-н
Раскулачивание
15.12.1937
г.Архангельск
Обв. по ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР. Приговор: Освобожден в связи с прекращением дела Реаб. реабилитирован | Репрессия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
г.Архангельск
механик на п/х <Усквалт>
Смерть
16.05.1944
Причина смерти: Болезнь