Озерных Моисей Соломонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1896
Дата смерти14.05.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Озерных Исай (Исаак) Моисеевич
Мать ребёнка: Озерных Аля (Анна) Фадеевна
Рождение ребёнка
26.06.1921
Дочь: Гинзбург Фрида Моисеевна
Мать ребёнка: Озерных Аля (Анна) Фадеевна
Рождение ребёнка
07.05.1922
Сын: Озерных Леонид Михайлович (Моисеевич)
Мать ребёнка: Озерных Аля (Анна) Фадеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Озерных Владимир Моисеевич
Мать ребёнка: Озерных Аля (Анна) Фадеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Серафима Михайловна (Моисеевна)
Мать ребёнка: Озерных Аля (Анна) Фадеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Заельцовское кладбище, город Новосибирск
Работа или профессия
Неизвестно
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
кустарь-шапочник, в 1925 г. организовал в Ачинске кустарно-промысловую артель “Работник”, которую возглавлял до 1929 г. далее заведывал хозяйством в различных артелях и предприятиях Томска и Новосибир... Показать все
Смерть
14.05.1974
Похороны
Неизвестно
Заельцовское кладбище