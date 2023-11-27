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Озерных Моисей Соломонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1896

Дата смерти

14.05.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Озерных Исай (Исаак) Моисеевич

Мать ребёнка: Озерных Аля (Анна) Фадеевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.06.1921

Дочь: Гинзбург Фрида Моисеевна

Мать ребёнка: Озерных Аля (Анна) Фадеевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
07.05.1922

Сын: Озерных Леонид Михайлович (Моисеевич)

Мать ребёнка: Озерных Аля (Анна) Фадеевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Озерных Владимир Моисеевич

Мать ребёнка: Озерных Аля (Анна) Фадеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Серафима Михайловна (Моисеевна)

Мать ребёнка: Озерных Аля (Анна) Фадеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Озерных Аля (Анна) Фадеевна

Заельцовское кладбище, город Новосибирск
Работа или профессия
Неизвестно
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
кустарь-шапочник, в 1925 г. организовал в Ачинске кустарно-промысловую артель “Работник”, которую возглавлял до 1929 г. далее заведывал хозяйством в различных артелях и предприятиях Томска и Новосибир... Показать все
Смерть
14.05.1974
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Заельцовское кладбище
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