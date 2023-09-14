Шабарова (Требухова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабарова (Требухова) Екатерина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

15.10.1966

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Требухов Александр

Мать: Требухова Таисия

Рождение ребёнка
19.02.1924

Сын: Шабаров Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Шабаров Павел Александрович

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.04.1926

Сын: Шабаров Николай Павлович

Отец ребёнка: Шабаров Павел Александрович

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабаров Павел Александрович

Смерть
15.10.1966
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
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