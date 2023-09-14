Шабарова (Требухова) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти15.10.1966
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Требухов Александр
Мать: Требухова Таисия
Рождение ребёнка
19.02.1924
Отец ребёнка: Шабаров Павел Александрович
Рождение ребёнка
09.04.1926
Отец ребёнка: Шабаров Павел Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.1966
Кинешма, Кинешма, Ивановская область