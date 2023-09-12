Молотова Ирина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молотова Ирина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Молотов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Молотов Матвей Кондратович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Молотов Сергей Матвеевич

Отец ребёнка: Молотов Матвей Кондратович

Рождение ребёнка
07.07.1886

Дочь: Кузьмина Ольга Матвеевна

Отец ребёнка: Молотов Матвей Кондратович

Рождение ребёнка
27.01.1891

Сын: Молотов Ефим (Евфилий) Матвеевич

Отец ребёнка: Молотов Матвей Кондратович

Рождение ребёнка
28.08.1893

Дочь: Лычевая Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Молотов Матвей Кондратович

Рождение ребёнка
18.04.1898

Дочь: Молотова Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Молотов Матвей Кондратович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молотов Матвей Кондратович

Смерть
Неизвестно
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