Молотова Ирина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Молотов Матвей Кондратович
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Молотов Матвей Кондратович
Рождение ребёнка
07.07.1886
Дочь: Кузьмина Ольга Матвеевна
Отец ребёнка: Молотов Матвей Кондратович
Рождение ребёнка
27.01.1891
Сын: Молотов Ефим (Евфилий) Матвеевич
Отец ребёнка: Молотов Матвей Кондратович
Рождение ребёнка
28.08.1893
Дочь: Лычевая Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Молотов Матвей Кондратович
Рождение ребёнка
18.04.1898
Дочь: Молотова Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Молотов Матвей Кондратович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно