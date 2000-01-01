Будкин Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будкин Павел Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будкин Владимир

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будкин Георгий

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будкин Евгений

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будкин Анатолий

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римма

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина

Смерть
Неизвестно
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